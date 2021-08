Arvière-en-Valromey Musée du Bugey-Valromey Ain, Arvière-en-Valromey Week-end sous le signe du bois tourné Musée du Bugey-Valromey Arvière-en-Valromey Catégories d’évènement: Ain

**Visites guidées** toutes les heures de l’exposition temporaire [WOOD!](https://patrimoines.ain.fr/n/exposition-s-a-l-affiche/n:1037) * **Démonstration en continu**/projection d’un film sur les trembleurs et présentation de pièces réalisées par Bernard Azema **Samedi à 17 h, conférence** de Bernard Azema, suivi d’une dédicace sur l’historique et les techniques du trembleur ([www.trembleur-azema.fr](http://www.trembleur-azema.fr)) **Dimanche** * **de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h : espace de jeu KAPLA** sous forme d’un « Chantier géant » ouvert à tous. Chacun reste le temps qu’il veut pour construire sa propre création. * **à 11 h 30 et 15 h : visite en audiodescription** de l’exposition temporaire WOOD!

Port du masque obligatoire & présentation d’un pass sanitaire valide ou d’un test négatif.

À l’occasion des JEP, le musée est gratuit. Profitez de ce rendez-vous annuel pour découvrir l’exposition temporaire WOOD ! Sur le bois tourné ou pour profiter des animations que nous vous proposons. Musée du Bugey-Valromey 3 rue centrale 01260 Lochieu Arvière-en-Valromey Lochieu Ain

