Week-end Ski de Randonnée – Recherche DVA avec l'Association de Secours en Montagne du Val Montjoie Saint-Gervais-les-Bains, 18 février 2022, Saint-Gervais-les-Bains.

2022-02-18 10:00:00 – 2022-02-20 15:00:00

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie Venez vous initier à la Détection des victimes en avalanche avec l’Association de Secours en Montagne du Val Montjoie.

Durant cette initiation, vous pourrez manipuler le DVA (Détecteur de Victimes d’Avalanches) pour un apprentissage pratique et ludique. tourisme@saintgervais.com Le Bettex Front de Neige Saint-Gervais-les-Bains

