Week-end Ski de Randonnée : Initiations et tests de matériels Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Gervais-les-Bains

Week-end Ski de Randonnée : Initiations et tests de matériels Saint-Gervais-les-Bains, 18 février 2022, Saint-Gervais-les-Bains. Week-end Ski de Randonnée : Initiations et tests de matériels Le Bettex Domaine Skiable Saint-Gervais-les-Bains

2022-02-18 – 2022-02-20 Le Bettex Domaine Skiable

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie Saint-Gervais-les-Bains En partenariat avec ZAG skis et la compagnie des guides de Saint-Gervais, venez-vous initier au ski de randonnée en participant à des sorties encadrées par les guides au départ du Bettex à 09h30 et à 13h00.

Inscriptions obligatoire à l’office de tourisme tourisme@saintgervais.com Le Bettex Domaine Skiable Saint-Gervais-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-01-28 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains Autres Lieu Saint-Gervais-les-Bains Adresse Le Bettex Domaine Skiable Ville Saint-Gervais-les-Bains lieuville Le Bettex Domaine Skiable Saint-Gervais-les-Bains Departement Haute-Savoie

Week-end Ski de Randonnée : Initiations et tests de matériels Saint-Gervais-les-Bains 2022-02-18 was last modified: by Week-end Ski de Randonnée : Initiations et tests de matériels Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains 18 février 2022 Haute-Savoie Saint-Gervais-les-Bains

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie