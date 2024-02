Week-end Saint Patrick Capsules et Bouchons Guérande, vendredi 15 mars 2024.

Week-end Saint Patrick Deux soirées spéciales Saint Patrick avec DJ, piste de danse et Guiness en promo ! 15 et 16 mars Capsules et Bouchons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T22:00:00+01:00 – 2024-03-16T02:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T22:00:00+01:00 – 2024-03-17T02:00:00+01:00

Capsules et Bouchons 8 rue des Guérets, Parc d’Activités de Villejames 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 73 22 79 32 »}, {« type »: « email », « value »: « capsulesetbouchons@outlook.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/week-end-saint-patrick-guerande.html »}]

CULTURE LOISIRS