Nancy Nancy 54000, Nancy WEEK-END SAINT NICOLAS 2021 Nancy Nancy Catégories d’évènement: 54000

Nancy

WEEK-END SAINT NICOLAS 2021 Nancy, 3 décembre 2021, Nancy. WEEK-END SAINT NICOLAS 2021 Nancy

2021-12-03 – 2021-12-05

Nancy 54000 Au cœur des Fêtes de Saint-Nicolas, le week-end de Saint-Nicolas est traditionnellement un moment emblématique et magique. Temps fort du week-end, le grand défilé de la Saint-Nicolas aura lieu le samedi 4 décembre 2021 vers 18h00. Spectacles, fêtes, gourmandises et émerveillements à partager seront au rendez-vous, du 19 novembre 2021 au 2 janvier 2022 pour d’inoubliables instants en famille, entre amis, pour petits et grands. +33 3 83 85 30 00 https://saint-nicolas.nancy.fr/ Ville de Nancy

Nancy

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 54000, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Ville Nancy lieuville Nancy