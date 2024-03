WEEK-END ROLLER DE LA FAUTE-SUR-MER L’Aiguillon-la-Presqu’île, samedi 25 mai 2024.

WEEK-END ROLLER DE LA FAUTE-SUR-MER L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Samedi départ à 18h et fin de course à minuit. Dimanche départ à 6h et fin de course à 12h

Compétition d’endurance de rollers de 2 x 6 heures, à La Faute-sur-Mer.

Manifestation ouverte à tous.

Équipe de 2 à 8 personnes. .

Début : 2024-05-25 18:00:00

fin : 2024-05-25 00:00:00

Boulevard de la forêt

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire weekendroller@gmail.com

