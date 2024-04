Week-end révélations AcomArtistes Médiathèque et château d’Este Billère, samedi 27 avril 2024.

Les 27 et 28 Avril, 35 Artistes des 7 arts, au château d’Este et Médiathèque rue de la Pléiade 64140 Billère proposent une belle exposition peinture, sculpture, verre fusionné, photographie, des dédicaces de livres avec interview, un récital de Poésie en musique, du théâtre, un concert ainsi qu’un atelier mémoire d’arbre et le récit de l’histoire du château.

Côté artisanat, de beaux panoramiques des Pyrénées seront aussi exposés et vous dégusterez cannelés et biscuits d’antan sucrées et salés sur la grande esplanade, face à la chaîne des Pyrénées.

Deux journées, sur un site patrimoine et culture, qui paraîtront trop courtes tant les œuvres et prestations à découvrir sont nombreuses durant de ce week end révélations AcomArtistes.

Rdv est donné !

Renseignements et réservations sur www.acomartistes.com 5 5 EUR.

