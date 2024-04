Week-end Rendez vous aux Jardins Les Jardins de l’Ange Verdalle, samedi 1 juin 2024.

Week-end Rendez vous aux Jardins Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Les Jardins de l’Ange Adulte : 8€ – Adolescent : 5€ – Enfant de 3 à 10 ans : 4€ – Enfant de moins de 3 ans : gratuit – Réduit (PSH, demandeur d’emploi et étudiant < 25 ans sur justif;) : 6€ - Famille 2A + 2E : 20€ - Groupes 15 pers. et + : sur réservation au préalable Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00 Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 - 2024-06-02T18:00:00+02:00

Deux journées pour découvrir une multitude d’univers différents, aux thèmes inspirants, ludiques et parfois surprenants des Jardins de l’Ange. Vous aurez l’occasion de rencontrer plusieurs artistes.

Exposition de l’artiste mosaïste Catherine Juge Thouroude , atelier Tisca de Sorèze. Catherine a également réalisé les vitraux en mosaïque de verre qui ornent le nouveau Jardin de Lumière.

Lecture-extraits du livre Phileausophons par l'écrivain-journaliste Pierre Jean Brassac près des Jardins d'Eau.

Et tout au long de votre visite, contemplation de la richesse botanique, les chants des oiseaux, des grenouilles et des carillons dans le vent, le clapotis de l'eau, les parfums des fleurs…

Rafraîchissements à la buvette et gourmandises glacées.

Les Jardins de l'Ange 4 bis Av. François Monsarrat, 81110 Verdalle Verdalle 81110 Tarn Occitanie +33 (0)5 63 71 09 45 http://www.jardinsdelange.com chateaudeverdalle81@gmail.com Parc arboré et floral dans le Tarn Sud, dans l'enclave du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et au cœur du triangle cathare Albi-Carcasonne-Toulouse.

Des jardins dans un jardin où l’éclectisme de genres se marie à la perfection autour d’un château dont l’origine remonte aux croisades, les 2,9 hectares des Jardins de l’Ange offrent une multitude d’univers différents, inspirants, ludiques et surprenants… les enfants grandissent en s’éveillant et les grands s’éveillent en redevenant des enfants. Un bonheur et un régal pour les yeux et le cœur ! Parkings à proximité – Bus ligne 761 Castres-Revel (par Dourgne)

