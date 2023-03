Week-end Randonnées équestres du printemps Saint-Cyr-en-Val Saint-Cyr-en-Val Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Cyr-en-Val

Week-end Randonnées équestres du printemps, 29 avril 2023, Saint-Cyr-en-Val

2023-04-29 – 2023-04-30 Saint-Cyr-en-Val

Loiret Saint-Cyr-en-Val 29 EUR 29 39 Samedi 29 avril 2023: à partir de 14h00, accueil au Centre Équestre, découverte et préparation des chevaux, quelques recommandations avant de partir pour deux heures à cheval dans la forêt solognote en passant dans le Parc Départemental des Dolines de Limère via la route européenne d’Artagnan. Vers 18h00, présentation de l’itinéraire du lendemain suivi par le coup de l’étrier

Dimanche 30 avril 2023 : journée de randonnée aux portes de Sologne, venez découvrir un territoire naturel alternant plaines et forêts. Au détour d’un chemin vous admirez quelques châteaux et belles demeures solognotes, mais peut-être aurez vous la chance de rencontrer quelques chevreuils ou sangliers en villégiature.

Randonnée comportant 4 à 5 heures à cheval et un copieux buffet froid à la pause de midi. Week-end Randonnée du printemps.

«Les portes de Sologne vous sont ouvertes» : samedi 29 & dimanche 30 avril 2023. https://www.poney-club-orleans.fr/randonnees/ equitons jeune

