Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou 8 8 EUR L’APEL de l’Ecole Notre Dame du Sacré Cœur à Chanzeaux et le Comité des fêtes de Chanzeaux vous proposent un week-end de randonnées ouvert à tous. A partir du joli village de Chanzeaux, vous sont proposés : – une balade contée dans le village le samedi soir, avec étapes historiques ou théâtralisées,

– 3 circuits pédestres de 5, 12 et 16 km le dimanche matin,

