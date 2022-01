Week-end randonnée en connexion avec la nature Muchedent Muchedent Catégories d’évènement: Muchedent

Seine-Maritime

Week-end randonnée en connexion avec la nature Muchedent, 25 juin 2022, Muchedent. Week-end randonnée en connexion avec la nature Muchedent

2022-06-25 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-26 17:30:00 17:30:00

Muchedent Seine-Maritime Muchedent Venez vous échapper au cours d’un week-end en randonnée accompagnée, en connexion avec la nature au cours de laquelle

> Vous découvrirez la Forêt domaniale d’Eawy, participerez à un atelier –dégustation de plantes sauvages comestibles.

Après cette première journée, vous serez accueillis à la ferme du Pollet pour la nuit ou vous testerez le gamping.

Après un dîner terroir, vous observerez les étoiles, les planètes et la voie lactée avec le concours de l’association astro-caux.

Après une bonne nuit, poursuivez votre randonnée en passant par la Vallée de la Scie, découvrez les vestiges du Château Gauthier Giffard, les paysages de la Varenne et retrouver votre point de départ à Muchedent. Boucle de 32 km, incluant l’accompagnement, la nuitée, le dîner, le petit déjeuner, l’atelier botanique, l’atelier observation, la visite guidée, le pique-nique du dimanche. Tarif à 150 € dégressif en fonction du nombre de personne et de l’option choisie, soit en gamping baroudeur, soit en gamping option confort. Pour plus d’information, merci de contacter l’Office de Tourisme Terroir de Caux. Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur. Venez vous échapper au cours d’un week-end en randonnée accompagnée, en connexion avec la nature au cours de laquelle

> Vous découvrirez la Forêt domaniale d’Eawy, participerez à un atelier –dégustation de plantes sauvages comestibles.

Après cette… +33 2 35 34 16 32 Venez vous échapper au cours d’un week-end en randonnée accompagnée, en connexion avec la nature au cours de laquelle

> Vous découvrirez la Forêt domaniale d’Eawy, participerez à un atelier –dégustation de plantes sauvages comestibles.

Après cette première journée, vous serez accueillis à la ferme du Pollet pour la nuit ou vous testerez le gamping.

Après un dîner terroir, vous observerez les étoiles, les planètes et la voie lactée avec le concours de l’association astro-caux.

Après une bonne nuit, poursuivez votre randonnée en passant par la Vallée de la Scie, découvrez les vestiges du Château Gauthier Giffard, les paysages de la Varenne et retrouver votre point de départ à Muchedent. Boucle de 32 km, incluant l’accompagnement, la nuitée, le dîner, le petit déjeuner, l’atelier botanique, l’atelier observation, la visite guidée, le pique-nique du dimanche. Tarif à 150 € dégressif en fonction du nombre de personne et de l’option choisie, soit en gamping baroudeur, soit en gamping option confort. Pour plus d’information, merci de contacter l’Office de Tourisme Terroir de Caux. Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur. Muchedent

dernière mise à jour : 2022-01-21 par Office de Tourisme Terroir de Caux

Détails Catégories d’évènement: Muchedent, Seine-Maritime Autres Lieu Muchedent Adresse Ville Muchedent lieuville Muchedent

Muchedent Muchedent https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/muchedent/