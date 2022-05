Week-end Rando avec Ternélia Huby-Saint-Leu Huby-Saint-Leu Catégorie d’évènement: Huby-Saint-Leu

Week-end Rando avec Ternélia Huby-Saint-Leu, 22 juillet 2022, Huby-Saint-Leu. Week-end Rando avec Ternélia 30 rue Fernand Lemercier Huby-Saint-Leu

2022-07-22 – 2022-07-25

30 rue Fernand Lemercier Huby-Saint-Leu Pas-de-Calais Huby-Saint-Leu Vous nous les avez demandés, voici nos weekend Rando pour découvrir ou redécouvrir les Vallées d’Opale en juillet ou en août ! nUn week-end du Vendredi au Lundi, tout compris avec accompagnateur incluant : n- L’hébergement en chambre double ou single + chambre single offerte pour les 5 premières réservations n- La Pension complète du jour 1 : 15 H au jour 4 : 10 H n- Les boissons aux repas n- Le pot d’accueil n- 4 randonnées n- L’accompagnateur de rando nAttention, places limitées. contact@lemanoirdelacanche.com http://www.lemanoirdelacanche.com/ Vous nous les avez demandés, voici nos weekend Rando pour découvrir ou redécouvrir les Vallées d’Opale en juillet ou en août ! nUn week-end du Vendredi au Lundi, tout compris avec accompagnateur incluant : n- L’hébergement en chambre double ou single + chambre single offerte pour les 5 premières réservations n- La Pension complète du jour 1 : 15 H au jour 4 : 10 H n- Les boissons aux repas n- Le pot d’accueil n- 4 randonnées n- L’accompagnateur de rando nAttention, places limitées. 30 rue Fernand Lemercier Huby-Saint-Leu

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégorie d’évènement: Huby-Saint-Leu Autres Lieu Huby-Saint-Leu Adresse 30 rue Fernand Lemercier Ville Huby-Saint-Leu lieuville 30 rue Fernand Lemercier Huby-Saint-Leu

Week-end Rando avec Ternélia Huby-Saint-Leu 2022-07-22 was last modified: by Week-end Rando avec Ternélia Huby-Saint-Leu Huby-Saint-Leu 22 juillet 2022

Huby-Saint-Leu