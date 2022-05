Week-end Raku

2022-12-17 14:00:00 – 2022-12-17 20:00:00 Déroulement du week-end émaillage et cuisson:

Si vous n’êtes pas au stade de débutant, chacun peut apporter 3 ou 4 pièces biscuitées de petite ou moyenne taille

(25cm de hauteur maxi). Pièces façonnées avec des terres à grès chamottées fines ou…

