Week-end Raku Omonville, 19 novembre 2022, Omonville.

Week-end Raku Atelier Terre et Ciel 646 rue Jacob Bontemps Omonville

2022-11-19 14:00:00 – 2022-11-19 20:00:00 Atelier Terre et Ciel 646 rue Jacob Bontemps

Omonville Seine-Maritime Omonville

Déroulement du week-end émaillage et cuisson:

Si vous n’êtes pas au stade de débutant, chacun peut apporter 3 ou 4 pièces biscuitées de petite ou moyenne taille

(25cm de hauteur maxi). Pièces façonnées avec des terres à grès chamottées fines ou moyennes, ou avec des pâtes

raku spécifiques. Réservez des parties lisses bien polies (test raku nu) Biscuit à 950°/960° maxi,

Premier jour:

-Emaillage, formulation d’émaux de base, théorie des émaux et terres raku (principe du raku nu),

-Questions techniques résolues en fonction des pièces. Principe du four Raku à faire soi-même.

-Aperçu théorique sur les techniques d’enfumages et terres appropriées (utilité de la sigillée et des sulfates)

-Aperçu théorique sur la conception des différents types de fours basse température: four-sciure, four-papier, fosse…

Deuxième jour:

-Poursuite de l’émaillage si beaucoup de pièces, pendant la première cuisson. Courbe de cuisson.

-Suite de l’émaillage et seconde cuisson dans l’après-midi. 3ème cuisson en fonction du nombre de pièces.

-Durée des cuissons dans le « four-frigo » ou four-cloche: environ 2h30 pour la 1ère. Seconde cuisson: 2h ( si à suivre)

-Défournement et nettoyage des pièces. Baptême du feu pour 1 stagiaire volontaire avec respect de la sécurité.

Echange d’expérience autour d’un verre ou d’un bol.

Le formateur déterminera l’ordonnancement des pièces et le roulement des cuissons en fonction du volume et du

nombre de pièces apporté par les stagiaires. 3 cuissons successives possibles dans la journée.

Se munir d’un carnet pour enregistrer les informations, appareil-photo, vidéo…

L’atelier fournit tout le matériel nécessaire (émaux, four gaz…)

Vous pouvez apportez votre petite boîte à outils (pinceaux). On travaille mieux avec des outils que l’on connaît bien.

Repas du midi, de 12h30 à 14h: l’occasion d’un échange et partage d’expériences (références et librairies).

Apportez les entrées et desserts. Plat de résistance proposé par nos soins. A organiser ensemble en prévision. Apéro, vin, café, thé, tisane à volonté…

+33 6 17 42 25 57 http://alain-triballeau.com/

