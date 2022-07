Week-end Prospections libellules Vitrac Vitrac Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Vitrac Le conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise un week-end prospections de libellules !

Le 16-17 juillet à Vitrac (24)

Cette animation est réalisée dans le cadre de la déclinaison du plan d’actions régional en faveur des libellules. La prospection est à pied et en canoë.

Hébergement gratuit

Inscription obligatoire : 07 66 52 89 02 ou q.escolar@cen-na.org

