Week-end Prospections libellules Moncrabeau, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Moncrabeau.

Week-end Prospections libellules 2021-07-03 – 2021-07-04

Moncrabeau Lot-et-Garonne Moncrabeau

Le CEN NA organise dans le cadre du plan régional d’actions en faveur des odonates, un week-end de prospections bénévoles en Lot-et-Garonne. Cette année, les recherches ciblent Macromia splendens, observé en 2012 sur la commune de Moncrabeau (seule donnée connue dans le département). C’est aussi l’occasion d’améliorer localement les connaissances sur les libellules de façon plus générale.

Vous pourrez, à pied ou en canoë, parcourir cours d’eau et plans d’eau du territoire d’Albret Communauté. L’hébergement et les repas sont intégralement pris en charge, mais toute nourriture ou boissons à partager sont les bienvenues.

Pas besoin d’être expert pour participer, des personnes compétentes seront là pour vous aider ou vous apprendre à repérer et reconnaitre les libellules. Un atelier « exuvies » aura lieu samedi soir, moment aussi très intéressant pour se former ou se perfectionner.

Le CEN NA organise dans le cadre du plan régional d’actions en faveur des odonates, un week-end de prospections bénévoles en Lot-et-Garonne. Cette année, les recherches ciblent Macromia splendens, observé en 2012 sur la commune de Moncrabeau (seule donnée connue dans le département). C’est aussi l’occasion d’améliorer localement les connaissances sur les libellules de façon plus générale.

Vous pourrez, à pied ou en canoë, parcourir cours d’eau et plans d’eau du territoire d’Albret Communauté. L’hébergement et les repas sont intégralement pris en charge, mais toute nourriture ou boissons à partager sont les bienvenues.

Pas besoin d’être expert pour participer, des personnes compétentes seront là pour vous aider ou vous apprendre à repérer et reconnaitre les libellules. Un atelier « exuvies » aura lieu samedi soir, moment aussi très intéressant pour se former ou se perfectionner.

+33 7 66 52 89 02

Le CEN NA organise dans le cadre du plan régional d’actions en faveur des odonates, un week-end de prospections bénévoles en Lot-et-Garonne. Cette année, les recherches ciblent Macromia splendens, observé en 2012 sur la commune de Moncrabeau (seule donnée connue dans le département). C’est aussi l’occasion d’améliorer localement les connaissances sur les libellules de façon plus générale.

Vous pourrez, à pied ou en canoë, parcourir cours d’eau et plans d’eau du territoire d’Albret Communauté. L’hébergement et les repas sont intégralement pris en charge, mais toute nourriture ou boissons à partager sont les bienvenues.

Pas besoin d’être expert pour participer, des personnes compétentes seront là pour vous aider ou vous apprendre à repérer et reconnaitre les libellules. Un atelier « exuvies » aura lieu samedi soir, moment aussi très intéressant pour se former ou se perfectionner.

CEN NA

dernière mise à jour : 2021-06-28 par OT de l’Albret