Week-end Portes Ouvertes Puiseaux Puiseaux Catégories d’évènement: Loiret

Puiseaux

Week-end Portes Ouvertes Puiseaux, 4 juin 2022, Puiseaux. Week-end Portes Ouvertes Puiseaux

2022-06-04 09:00:00 – 2022-06-05 17:00:00

Puiseaux Loiret Puiseaux Au programme :

• Animations (ruche pédagogique, exposition de matériel ancien, projection de film…)

• Echange et rencontre avec des apiculteurs de l’association

• Visite du sentier botanique

• Stand dégustation de miels et des nouvelles récoltes

• Jeux pour enfants

• Stand de vente des produits du rucher

• Stand de bières artisanales LBF de notre partenaire La Brasserie de Nangeville

• Stand de vente de petits matériels d’apiculture

• Stand d’objets artisanaux

• Nouveauté 2022 : restauration sur place le midi Portes ouvertes au Rucher d’Orville rucherecolegatinais@gmail.com https://www.abeille-du-gatinais.fr/ Au programme :

• Animations (ruche pédagogique, exposition de matériel ancien, projection de film…)

• Echange et rencontre avec des apiculteurs de l’association

• Visite du sentier botanique

• Stand dégustation de miels et des nouvelles récoltes

• Jeux pour enfants

• Stand de vente des produits du rucher

• Stand de bières artisanales LBF de notre partenaire La Brasserie de Nangeville

• Stand de vente de petits matériels d’apiculture

• Stand d’objets artisanaux

• Nouveauté 2022 : restauration sur place le midi ©rucher école orville – otgp

Puiseaux

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Puiseaux Autres Lieu Puiseaux Adresse Ville Puiseaux lieuville Puiseaux Departement Loiret

Puiseaux Puiseaux Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puiseaux/

Week-end Portes Ouvertes Puiseaux 2022-06-04 was last modified: by Week-end Portes Ouvertes Puiseaux Puiseaux 4 juin 2022 Loiret Puiseaux

Puiseaux Loiret