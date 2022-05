WEEK-END PORTES OUVERTES – DOMAINE ASSERAY Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

WEEK-END PORTES OUVERTES – DOMAINE ASSERAY Brissac Loire Aubance, 4 juin 2022, Brissac Loire Aubance. WEEK-END PORTES OUVERTES – DOMAINE ASSERAY Lieu-dit La Raterie Domaine Asseray Brissac Loire Aubance

2022-06-04 – 2022-06-05 Lieu-dit La Raterie Domaine Asseray

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Brissac Loire Aubance Situé au cœur de l’appellation Coteaux de l’Aubance et Anjou Brissac dans la vallée de la Loire, le domaine se situe sur la commune de Vauchrétien à 20km au sud de la ville d’Angers. Domaine Familial depuis 4 générations, la famille Asseray se transmet le savoir-faire de vigneron. À l’occasion de ses portes-ouvertes, le Domaine Asseray vous convie à la dégustation du nouveau millésime et aux animations organisées pour l’occasion. Au programme : randonnée-dégustation dans les vignes, avec visite du chai (gratuit, sur réservation), jeux pour enfants, restauration sur place le dimanche. Le Domaine Asseray vous ouvre ses portes le temps d’un weekend ! domaineasseray@yahoo.fr https://www.domaineasseray.com/ Situé au cœur de l’appellation Coteaux de l’Aubance et Anjou Brissac dans la vallée de la Loire, le domaine se situe sur la commune de Vauchrétien à 20km au sud de la ville d’Angers. Domaine Familial depuis 4 générations, la famille Asseray se transmet le savoir-faire de vigneron. À l’occasion de ses portes-ouvertes, le Domaine Asseray vous convie à la dégustation du nouveau millésime et aux animations organisées pour l’occasion. Au programme : randonnée-dégustation dans les vignes, avec visite du chai (gratuit, sur réservation), jeux pour enfants, restauration sur place le dimanche. Lieu-dit La Raterie Domaine Asseray Brissac Loire Aubance

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Lieu-dit La Raterie Domaine Asseray Ville Brissac Loire Aubance lieuville Lieu-dit La Raterie Domaine Asseray Brissac Loire Aubance Departement Maine-et-Loire

Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissac-loire-aubance/

WEEK-END PORTES OUVERTES – DOMAINE ASSERAY Brissac Loire Aubance 2022-06-04 was last modified: by WEEK-END PORTES OUVERTES – DOMAINE ASSERAY Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance 4 juin 2022 Brissac-Loire-Aubance maine-et-loire

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire