Week-end portes ouvertes de vente de miel en vrac à la ferme Suilly-la-Tour, 7 août 2021, Suilly-la-Tour.

Week-end portes ouvertes de vente de miel en vrac à la ferme 2021-08-07 09:00:00 – 2021-08-08 19:00:00 Ferme de Champcelée 5, rue du Soc

Suilly-la-Tour Nièvre Suilly-la-Tour

La reine des miels vend son miel en vrac à la ferme les 7 et 8 août prochains. Vous rencontrerez Jérôme et Fanny qui seront là pour vous accueillir et pour vous parler du métier d’apiculteur. Ils seront à votre disposition pour répondre à vos questions. Apportez tous vos pots vides. Buvette et restauration sur place.

lareinedesmiels@gmail.com

