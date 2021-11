Faugères Faugères Faugères, Hérault WEEK-END PORTES OUVERTES CAVEAU CRUS FAUGERES Faugères Faugères Catégories d’évènement: Faugères

Nombreuses promotions et idées cadeaux. Préparez les repas de fêtes de fin d’année! vignerons.faugeres@wanadoo.fr +33 4 67 95 35 39 Le caveau LES CRUS FAUGERES MAS OLIVIER, organise le samedi 4 et le Dimanche 5 décembre un Week-End « Portes-Ouvertes » de 9h à 18h.

