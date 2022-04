Week-end Portes Ouvertes au château Villambis Cissac-Médoc, 7 mai 2022, Cissac-Médoc.

Week-end Portes Ouvertes au château Villambis ESAT de Villambis 3 allée de Villambis Cissac-Médoc

2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 ESAT de Villambis 3 allée de Villambis

Cissac-Médoc Gironde

EUR 0 L’ESAT (Etablissement et Service d’Accompagnement par le Travail) de Villambis vous convie à ses portes ouvertes.

Au programme de ces 2 jours : vente de plantes, dégustation gratuite et vente de vins, stands de produits locaux, balade à cheval et jeux pour enfants.

Possibilité de visiter tous les ateliers le samedi.

Restauration sur place avec la présence d’un food truck.

+33 5 56 73 90 90

