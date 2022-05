Week-end Portes Ouvertes

Week-end Portes Ouvertes, 4 juin 2022, . Week-end Portes Ouvertes

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-06 23:00:00 Au programme :

– visite

– animations

– pétanque

– BBQ à disposition La Brasserie du Contrevent ouvre ses portes pour son premier week-end d’ouverture ! Au programme :

– visite

– animations

– pétanque

– BBQ à disposition Brasserie du Contrevent dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville