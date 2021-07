Orléans Palais des sports d'Orléans Loiret, Orléans Week-end Porte Ouverte USO TIR des 11 et 12 septembre 2021 Palais des sports d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

L’U.S.O.Tir organise les samedi 11 et 12 septembre 2021, de 09h30 à 17h00, un week-end Porte Ouverte à son stand de tir du Palais de Sports d’Orléans – 3ème étage – 14 rue Eugène Vignat 45000 ORLEANS. DECOUVERTE ET INITIATION GRATUITE au tir à la Carabine et Pistolet, à air comprimé à 10 mètres. Ouvert à tous, dès 7 ans. Tarification spéciale Porte Ouverte et féminines. Contact : Sandrine GALLIER – 06 86 93 92 11 – [sandrine.gallier@orange.fr](mailto:sandrine.gallier@orange.fr)

Entrée libre, inscription conseillée, découverte gratuite

Initiation gratuite à la carabine et au pistolet à 10 mètres

