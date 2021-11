Chamaret Chamaret Chamaret, Drôme Week-end POP ! Portes Ouvertes Potières à l’Atelier Miss Terre Chamaret Chamaret Catégories d’évènement: Chamaret

Week-end POP ! Portes Ouvertes Potières à l’Atelier Miss Terre Chamaret, 3 décembre 2021, Chamaret. Week-end POP ! Portes Ouvertes Potières à l’Atelier Miss Terre Atelier Miss Terre 4 bis chemin de Verte Colline Chamaret

2021-12-03 – 2021-12-05 Atelier Miss Terre 4 bis chemin de Verte Colline

Chamaret Drôme Chamaret Expo vente d’objets et bijoux en céramique – raku et faïence – pour préparer ses cadeaux et les fêtes de fin d’année ! assomatiere@gmail.com +33 6 10 48 76 51 Atelier Miss Terre 4 bis chemin de Verte Colline Chamaret

