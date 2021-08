Monplaisant La Filature de Belvès Dordogne, Monplaisant Week-end patrimonial à la Filature La Filature de Belvès Monplaisant Catégories d’évènement: Dordogne

Monplaisant

Week-end patrimonial à la Filature La Filature de Belvès, 18 septembre 2021, Monplaisant. Week-end patrimonial à la Filature

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Filature de Belvès

### Dans les pas des ouvriers, visitez la filature à travers des démonstrations, des expositions interactives, un jeu d’énigmes, suivez la transformation de la laine brute jusqu’au fil. Jeux, diaporamas, vidéos, panneaux informatifs et maquettes permettront aux petits et aux grands de découvrir la fibre laine sous toutes ses formes. Expérimentez les gestes de la laine : à vous de manier les cardes et le fuseau ! Découvrez d’impressionnants outils industriels du début du XXe siècle préservés : le loup-carde, le renvideur, le bobinoir… Escape Game Vintage : Dans les pas des ouvriers des années 50, venez enquêter et découvrir qui est le coupable du sabotage de l’usine ! **Exceptionnellement dans le cadre des journées du patrimoine :** Atelier de la carde en fonctionnement : découvrez une machine impressionnante en fonctionnement et le processus de transformation de la laine.

Tarif réduit unique : 5€ . Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dans les pas des ouvriers, visitez la filature à travers des démonstrations, des expositions interactives, un jeu d’énigmes, suivez la transformation de la laine brute jusqu’au fil. La Filature de Belvès Fongauffier, 24170 Monplaisant Monplaisant Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Monplaisant Autres Lieu La Filature de Belvès Adresse Fongauffier, 24170 Monplaisant Ville Monplaisant lieuville La Filature de Belvès Monplaisant