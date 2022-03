Week-end Patrimoine et Gastronomie à la Maison du Comté Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny

Week-end Patrimoine et Gastronomie à la Maison du Comté Poligny, 26 mars 2022, Poligny. Week-end Patrimoine et Gastronomie à la Maison du Comté La Maison du Comté 10 Route de Lons Poligny

2022-03-26 – 2022-03-27 La Maison du Comté 10 Route de Lons

Poligny Jura Poligny EUR 8.2 8.2 Le week-end du 26 et 27 mars La Maison du Comté vous propose une dégustation et de savoureux accords avec le Comté. +33 3 84 37 78 40 Le week-end du 26 et 27 mars La Maison du Comté vous propose une dégustation et de savoureux accords avec le Comté. La Maison du Comté 10 Route de Lons Poligny

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Poligny Autres Lieu Poligny Adresse La Maison du Comté 10 Route de Lons Ville Poligny lieuville La Maison du Comté 10 Route de Lons Poligny Departement Jura

Poligny Poligny Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poligny/

Week-end Patrimoine et Gastronomie à la Maison du Comté Poligny 2022-03-26 was last modified: by Week-end Patrimoine et Gastronomie à la Maison du Comté Poligny Poligny 26 mars 2022 Jura Poligny

Poligny Jura