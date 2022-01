Week-end Pagnol Allauch, 5 février 2022, Allauch.

Week-end Pagnol Espace Robert Ollive 893 Av. Salvador Allende Allauch

2022-02-05 – 2022-02-06 Espace Robert Ollive 893 Av. Salvador Allende

Allauch Bouches-du-Rhône Allauch

Samedi 5 février : « Pagnol ou la vie et l’œuvre de Marcel » spectacle biographique interprété par Marco Paolo.

Arrivé à Paris en 1922, voici l’histoire et la naissance des œuvres de l’un des plus grands auteurs-écrivains-cinéastes du XXème siècle, Pagnol est intemporel

S’imprégner de ses mots, de son écriture c’est se créer un flot d’image dans son imaginaire.



Dimanche 6 février : « Le Schpountz » par la compagnie du Schpountz, une pièce de théâtre comique d’après l’oeuvre de Marcel Pagnol.

Quand un « schpountz », soit un idiot, un fada de Marseille se rend à Paris pour devenir une vedette de cinéma. Irénée Fabre, petit épicier Marseillais très prétentieux, rêve d’être une vedette du grand écran. De passage dans son village, une troupe de cinéma lui fait signer un contrat mirobolant … Farce ?

Venez assister au « Week-end Pagnol » avec deux spectacles gratuits sur deux jours. Pensez à réserver !

+33 4 91 10 48 22

