Cotignac Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, Var Week-end orientation professionnelle Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Var

Week-end orientation professionnelle Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 30 avril 2021-30 avril 2021, Cotignac. Week-end orientation professionnelle

du vendredi 30 avril au dimanche 2 mai à Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

En présence de François Jusot (coach enorientation et discernement)

et de JosephThouvenel (vice-président de la CFTC) Programme détaillé à venir Renseignements : [corentin.dugast@gmail.com](mailto:corentin.dugast@gmail.com)

Inscriptions : [foyer@nd-de-graces.com](mailto:foyer@nd-de-graces.com)

Sur inscription

Un temps de réflexion et de prière pour discerner sa vocation professionnelle, avec l’éclairage de saint Joseph Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-30T18:00:00 2021-04-30T23:59:00;2021-05-01T00:00:00 2021-05-01T23:59:00;2021-05-02T00:00:00 2021-05-02T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cotignac, Var Autres Lieu Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Adresse Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Ville Cotignac