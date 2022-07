Week-end orgue : du baroque au rococo Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Week-end orgue : du baroque au rococo Bagnères-de-Bigorre, 10 juillet 2022, Bagnères-de-Bigorre. Week-end orgue : du baroque au rococo

BAGNERES-DE-BIGORRE à l’église Saint-Vincent Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées à l’église Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE

2022-07-10 – 2022-07-10

à l’église Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Un voyage à travers les époques, les styles en passant par Charpentier, Telemann, Haydn, Mozart et bien d’autres.

Certains morceaux sont des transcriptions pour orgue de J. P. Lécot, d’autres font partie du CD « Bach revisité » enregistré à Bagnères en octobre dernier. Tarif : Entrée libre Du baroque au rococo » : voici la trame du programme choisi par Jean-Paul Lécot, maître de chapelle des Sanctuaires de Lourdes. contact@orgue-bagneres.fr Un voyage à travers les époques, les styles en passant par Charpentier, Telemann, Haydn, Mozart et bien d’autres.

Certains morceaux sont des transcriptions pour orgue de J. P. Lécot, d’autres font partie du CD « Bach revisité » enregistré à Bagnères en octobre dernier. Tarif : Entrée libre à l’église Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées à l'église Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville à l'église Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Week-end orgue : du baroque au rococo Bagnères-de-Bigorre 2022-07-10 was last modified: by Week-end orgue : du baroque au rococo Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 10 juillet 2022 BAGNERES-DE-BIGORRE à l'église Saint Vincent Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées