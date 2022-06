Week-end Open-air Uhrwiller, 4 juin 2022, Uhrwiller.

Week-end Open-air Uhrwiller

2022-06-04 – 2022-06-04

Uhrwiller 67350 Uhrwiller

EUR Samedi 4 juin : dès 17h30 pêche amateur avec immersion de 200 kg de truite et dès 18h30 tartes flambées

Dimanche 5 juin : dès 11h Fruhshoppen animé par DJ Alex Pfiff et dès 13h repas et animations par l’orchestre Santa Lucia

+33 6 34 18 07 49

Uhrwiller

