Animations, spectacles et surprises concoctés avec la participation de la **ludothèque**, l’association **Mille feuilles et Petit-lu**, **La volière de Saint-Nazaire**, et les groupes **Turbulance** et l**a Belle bleue**. Samedi 28 août, parc de la Madeleine, et de 16 h 30 à 19 h 30, des jeux en bois seront installés, en collaboration avec la ludothèque de Guérande. Des lectures de contes sont programmées, avec l’association Mille-feuilles et Petit Lu. De 17 h à 19 h 30, un spectacle et une initiation de drapé aérien avec la Volière seront proposés au public. Enfin, de 19 h 30 à 23 h, deux nouveaux concerts feront danser les foules. Le groupe de musique bretonne, Tur’bulence, et le groupe de rock, La Belle Bleue, seront de la partie. Entrée gratuite. Village de la Madeleine, de 14h à 23h Infos : Mairie de Guérande – 02 40 15 60 40

