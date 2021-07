Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [Week-end Octobre Rose] Marche rose solidaire Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Le Collectif Octobre Rose Dieppois organise, dans le cadre de la campagne nationale Octobre Rose, une marche solidaire au profit du Centre Henri Becquerel, centre de lutte contre le cancer. Alors pour défendre cette cause, venez marcher dans un esprit familial sans oublier la touche de rose et l'importance du dépistage du cancer du sein !

+33 6 78 40 89 30

