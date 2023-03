Week-end nature à la tourbière → sortie chauve-souris « Les dents de la Nuit » Ménétréol-sur-Sauldre OT SAULDRE ET SOLOGNE Ménétréol-sur-Sauldre Catégories d’Évènement: Cher

Week-end nature à la tourbière → sortie chauve-souris « Les dents de la Nuit », 15 avril 2023, Ménétréol-sur-Sauldre

2023-04-15 20:00:00 – 2023-04-15 23:00:00

Cher Ménétréol-sur-Sauldre Dans un premier temps, vous échangerez autour des chauves-souris : préconçus négatifs, morphologie, régime alimentaire, mœurs, acoustiques etc. Puis, en seconde partie de soirée, vous vous baladerez afin d’écouter les chauves-souris avec un détecteur à ultrasons et les observerez par infrarouge et/ou de manière directe aux lampadaires. Renseignements et inscription obligatoire avant le 14 avril à midi au 02 48 83 00 28. Animation proposée par le conservateur bénévole du site. Hervé, conservateur bénévole du site, vous propose une sortie à la découverte des chauves-souris. marine.durieux@cen-centrevaldeloire.org +33 2 48 83 00 28 http://www.cen-centrevaldeloire.org/ OT Sauldre et Sologne

