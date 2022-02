WEEK-END MUSIQUES DU MONDE La Batterie – Guyancourt, 27 mai 2022, Guyancourt.

WEEK-END MUSIQUES DU MONDE

La Batterie – Guyancourt, le vendredi 27 mai à 20:30

VENDREDI 27 MAI AZIZ SAHMAOUI & UNIVERSITY OF GNAWA Entre musique traditionnelle africaine et rythmes d’Occident, le chanteur et multi-instrumentiste marocain Aziz Sahmaoui nous invite à un chaleureux voyage musical, dont la transe est le ferment. Ancien pilier de l’Orchestre National de Barbès, Aziz Sahmaoui vole depuis quelques années de ses propres ailes avec son groupe « University of Gnawa ». Leur source d’inspiration : l’art des Gnawas. Ces descendants d’esclaves noirs du Maghreb qui utilisaient la musique à des fins thérapeutiques, plongeant danseurs et musiciens dans une transe hypnotique. BENIN INTERNATIONAL MUSICAL (BIM) Se réapproprier les rythmes vodoun et les chants traditionnels béninois à travers des tonalités trip-hop, pop-rock et électroniques, tel est le pari du BENIN INTERNATIONAL MUSICAL (BIM) qui cristallise le bouillonnement créatif de la scène musicale du pays, riche de la musique de ses ancêtres du Dahomey. & SAMEDI 28 MAI VAUDOU GAME Dans la tradition de l’afro-funk qui a marqué l’histoire de la musique africaine des années 70, le groupe Vaudou Game, monté en France par le chanteur togolais Peter Solo, s’est imprégné des rituels vaudou pour produire une afro-funk dansante en diable. ANTIBALAS Live fulgurant dans la tradition afrobeat de Fela Kuti : rythme, groove, énergie pulsative irradient quand ce big band de Brooklyn entre en scène ! Avec une solide section de cuivres, un gang de percussionnistes experts, une rythmique funky et des textes chantés en anglais, espagnol et yoruba, Antibalas possède une puissance de feu prête à donner un nouveau souffle torride à l’afrobeat. En somme, un groove dansant et hypnotique. ▬▬▬▬▬▬ Pass 1 jour au tarif unique de 16€ / pass vendredi + samedi à 25€ Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 25,00€

Avec Vaudou Game, Antibalas, Aziz Samahoui, Benin International Musical (BIM)

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T20:30:00 2022-05-27T22:30:00