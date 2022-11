Week-end Musique tribale Saint-Cirq-Souillaguet, 3 décembre 2022, Saint-Cirq-Souillaguet.

Week-end Musique tribale

Salle des Fêtes Saint-Cirq-Souillaguet Lot

2022-12-03 09:30:00 – 2022-12-03 17:00:00

Saint-Cirq-Souillaguet

Lot

25 25 EUR Si vous avez vécu une déception ancienne ou récente due à une expérience malheureuse dans l’apprentissage de la musique (malheureusement, certaines méthodes de transmission font beaucoup de dégâts), ce stage devrait vous réconcilier avec la musique. Pas de solfège, pas de passage individuel, pas d’attente de résultat… On y va cool, en optant pour du 99% pratique et 1% théorique, on touche la matière, on essaie, on expérimente, et on ne s’appesantit pas sur des choses qui ne fonctionnent pas. On découvre, on joue, on joue et on joue, c’est le maître mot de ce stage : jouer…

Tout public, grands débutants, novices, curieux… Animé par Grégory Duveau

