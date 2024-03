WEEK-END MUSICAL, ENVIRONNEMENTAL ET ARTISTIQUE Pôle d’arts La Fourmilière Mognéville, samedi 5 octobre 2024.

Vendredi

Dans le cadre de sa programmation Les week-ends du Pôle d’Arts La Fourmilière , l’association propose une exposition de sculptures de Laetitia Viratelle, des ateliers en partenariat avec Meuse Nature Environnement et un concert de Pierre-Emmanuel Gillet.

– Mandalas, masques, ossuaires, chimères, sculptures votives, trophées, il est difficile de définir précisément le travail de Laetitia Viratelle. Ses compositions semblent évoquer d’antiques trésors de civilisations nomades disparues. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles enchantent et émerveillent le regard d’une spiritualité induite. Car c’est peut-être cela dont il s’agit, redonner un souffle, une étincelle de vie, à des matériaux abandonnés après avoir achevé leur présence au monde.

Dates de l’exposition 5 et 6 octobre & 12 et 13 octobre.

– Meuse Nature Environnement réalise un travail de fond avec une capacité d’expertise et d’analyse particulière qui nourrit sa connaissance et sa compréhension de l’environnement naturel. Actuellement son travail se concentre autour des questions liées aux vergers, jardins, haies, espèces, aux milieux naturels et à l’industrie. Ses ateliers sont l’occasion de faire connaître et diffuser le résultat de ses recherches.

Date des ateliers 5 octobre.

– Musicien bercé dans son adolescence par la musique métal, Pierre-Emmanuel Gillet s’est laissé guider par sa curiosité et s’est imprégné de nombreuses esthétiques musicales. Guitariste dans DSM, groupe de métal extrême pour lequel il compose et avec lequel il a produit deux albums en 2016 et en 2020, il a réalisé en 2021 son premier album solo à l’atmosphère diamétralement opposée The silence of winter . En 2024, il sort « Some drops of water », son deuxième album solo.

Date et horaires du concert samedi 5 octobre à 18h00.

Ce week-end est aussi l’occasion de découvrir les ateliers d’artistes du Pôle d’Arts.

Entrée gratuite.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 14:00:00

fin : 2024-10-13 18:00:00

Pôle d’arts La Fourmilière 4 Rue de l’église

Mognéville 55800 Meuse Grand Est associationlafourmiliere@gmail.com

