WEEK-END MUSICAL, CULINAIRE ET ARTISTIQUE Pôle d’arts La Fourmilière Mognéville, samedi 22 juin 2024.

WEEK-END MUSICAL, CULINAIRE ET ARTISTIQUE Pôle d’arts La Fourmilière Mognéville Meuse

Samedi

Dans le cadre de sa programmation Les week-ends du Pôle d’Arts La Fourmilière , l’association propose une exposition photographique de Julie Peiffer et un concert d’Oscar Lezar.

– Photographe professionnelle, Julie Peiffer développe un travail artistique d’auteure qui parle de thématiques particulières en lien avec notre société l’identité féminine et l’invisibilité de la femme, l’espace urbain et l’écologie. Son regard à la fois humaniste, documentaire et personnel aboutit à des photographies qui convoquent le corps, la lumière et une mélancolie des profondeurs.

– Depuis bientôt 20 ans, Oscar Lezar occupe la scène rap locale. Son émotion, son style, ses chants parlés, sont emblématiques de sa démarche vocale humaine et sensible.

Horaires du concert samedi à 20h30

Ce week-end est aussi l’occasion de découvrir les ateliers d’artistes.

Entrée gratuite. Petite restauration sur place.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 14:00:00

fin : 2024-06-23 18:00:00

Pôle d’arts La Fourmilière 4 Rue de l’église

Mognéville 55800 Meuse Grand Est associationlafourmiliere@gmail.com

L’événement WEEK-END MUSICAL, CULINAIRE ET ARTISTIQUE Mognéville a été mis à jour le 2024-03-01 par OT SUD MEUSE