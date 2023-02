WEEK-END MUSÉES TÉLÉRAMA – PARCOURS CHAGALL rue de la Paix Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

Sarrebourg

WEEK-END MUSÉES TÉLÉRAMA – PARCOURS CHAGALL rue de la Paix, 18 mars 2023, Sarrebourg . WEEK-END MUSÉES TÉLÉRAMA – PARCOURS CHAGALL Musée du Pays de Sarrebourg rue de la Paix Sarrebourg Moselle rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg

2023-03-18 14:00:00 – 2023-03-19 18:00:00

rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg

Sarrebourg

Moselle Week end « musées Télérama » au Parcours Chagall : L’entrée est offerte aux porteurs du Pass présent dans le magazine Télérama (entrée gratuite pour 4 personnes) de 14h00 à 18h00 (fermeture de la chapelle des Cordeliers à 17h00). Entrée aux tarifs classiques pour les autres visiteurs. Renseignements au 03 87 08 08 68. reservations-parcourschagall@orange.fr +33 3 87 08 08 68 rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Sarrebourg Moselle rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Ville Sarrebourg lieuville rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg Departement Moselle

Sarrebourg Sarrebourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrebourg /

WEEK-END MUSÉES TÉLÉRAMA – PARCOURS CHAGALL rue de la Paix 2023-03-18 was last modified: by WEEK-END MUSÉES TÉLÉRAMA – PARCOURS CHAGALL rue de la Paix Sarrebourg 18 mars 2023 Moselle Musée du Pays de Sarrebourg rue de la Paix Sarrebourg Moselle rue de la Paix Sarrebourg

Sarrebourg Moselle