du samedi 19 mars au dimanche 20 mars

Chaque année à l’occasion du week-end musées Télérama, quelques 250 lieux de culture offrent la gratuité d’accès aux porteurs du Pass musées valable pour 4 personnes et à découper dans le magazine Télérama. À cette occasion, découvrez gratuitement le Musée, les galeries souterraines de l’Horreum ou encore le site des potiers gallo-romains Amphoralis à Sallèlesd’Aude.

