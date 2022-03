Week-end Musées Télérama et Un café avec… Laurent Frontère Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Week-end Musées Télérama et Un café avec… Laurent Frontère
Musée Jeanne d'Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez
2022-03-19

Accès gratuit aux détenteurs du pass Télérama

16h : Un café avec … Laurent Frontère. Peintre, sculpteur, graveur et écrivain.

16h : Un café avec … Laurent Frontère. Peintre, sculpteur, graveur et écrivain.

Discussion autour de son ouvrage : "Des mots qui ne se peuvent dire". Un manuscrit, le pèlerinage d'un protestant converti, une amitié… venez découvrir ce roman historique sur fond de conflit religieux et échanger avec l'auteur autour d'une boisson chaude et de quelques douceurs…

+33 5 59 69 14 03

