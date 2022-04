WEEK-END « MUSÉE EN FÊTE » Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

WEEK-END « MUSÉE EN FÊTE » Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos, 14 mai 2022, Wattrelos. WEEK-END « MUSÉE EN FÊTE »

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos

Nuit des musées : sous chapiteau Samedi 14 mai 17h à 22h : diverses activités en famille : jeu de l’oie géant, jeux traditionnels … 17h à 19h : atelier « apéritif maison zéro déchet ». Réalisation d’une tartinade ou houmous à base de légumineuses, chips de légumes. Inscription obligatoire sur la plate-forme : [https://familleszerodechet.fr](https://familleszerodechet.fr) Renseignements : 03.20.65.51.21 ou [wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr](mailto:wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr) 19h30 (durée 1h) : visite guidée à la lampe de poche (sur inscription obligatoire. Se munir d’une lampe) 19h à 22h : Animation musicale par Christian Ladoé. Au programme de la variété française et internationale soupoudrée de quelques chansons picardes Buvette et petite restauration Musée en fête (sous chapiteau) Dimanche 15 mai 11h : « les contes chamboulés », spectacle de marionnettes (50’) à partir de des contes traditionnels ? Certes ! Mais Tino les a totalement chamboulés, avec la complicité de ses marionnettes chaussettes. Le Petit Chaperon est devenu vert, Blanche Neige est confrontée à un sale nain, les petits cochons ne sont plus que deux, et Cendrillon…. a pris de mauvaises habitudes ! Avec l’humour décalé qui est devenu sa marque de fabrique, le marionnettiste ventriloque va revisiter ces contes qui n’en finissent pas de faire le bonheur des petits et des grands. 14h : Les enfants fabriquent leur propre marionnette « chaussette » et Tino leur enseigne les bases de la ventriloquie et du travail sur les expressions pour leur permettre de dialoguer avec elle. Conditions : les enfants amènent leur propre chaussette, colorée ou rayée. Tino Valentino leur donnera une pochette individuelle contenant le petit matériel. 16h à 18h : Le P’tit bal perdu avec Tino Valentino et Dany Rossie (Répertoire années 60, 70 et 80)

Gratuit

Nuit des musées : sous chapiteau Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos 96 rue François Mériaux Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-15T11:00:00 2022-05-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Adresse 96 rue François Mériaux Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Wattrelos Departement Nord

Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

WEEK-END « MUSÉE EN FÊTE » Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos 2022-05-14 was last modified: by WEEK-END « MUSÉE EN FÊTE » Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos 14 mai 2022 Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord