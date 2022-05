Week-end Mortel ! à l’occasion du printemps des cimetières Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Mer 18 mai · 20h30 
Café philo animé par Marthe 
au Café associatif l'arrosoir, 5 rue du Crussol Figeac 
Conseil et accompagnement funéraire 
Ven20 mai·18h-19h30 
Jeu mortel : viens prendre l'apéro & teste tes connaissances sur le funéraire ! 
Sam 21 mai · 10h30 – 12h 
Atelier lanterne fantôme (à partir de 8 ans) séance de dédicaces du livre la vie c'est mortel ! 
Dim 22 mai · 17h-20h 
Café mortel & auberge espagnole du cimetière de pierre au cimetière intérieur » Qu'est-ce qu'un café mortel ? 
Le Café Mortel est un moment où l'on se retrouve entre vivants, autour d'un verre, pour parler de la mort librement. Chacun peut s'exprimer et être écouté sans jugement : parlent ceux qui en ont envie, se taisent ceux qui préfèrent. 
En nous familiarisant avec cette parole taboue dans notre société nous nous donnons l'occasion d'échanger de façon chaleureuse sur un thème universel, et peut-être de porter un autre regard sur la mort. 
Du cimetière de pierre au cimetière intérieur 
Avons-nous tous besoin de nous recueillir sur une pierre froide ? 
Le lieu physique du cimetière n'est pas l'unique manière de se recueillir. De par le monde, il existe bien d'autres formes de sépultures : l'espace physique ne fait pas tout. À l'inverse, un lieu de recueillement peut-il n'être qu'immatériel ? 
Et si nous cheminions ensemble autour de nos lieux de mémoire ? 
Événement proposé par Claire Lecœuvre, autrice et Noémie Robert, conteuse & célébrante funéraire

