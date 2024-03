Week-end mondial du bien-être Niederbronn-les-Bains, samedi 21 septembre 2024.

Week-end mondial du bien-être Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

[WEEK-END MONDIAL DU BIEN-ETRE] Profitez d’un moment de détente près de chez vous ! Les commerçants et professionnels locaux proposeront de nombreuses activités pour prendre soin de soi.

La station thermale de Niederbronn-les-Bains participe au World Wellness Weekend (Week-end mondial du bien-être), un évènement international dédié au bien-être pendant lequel des activités en lien avec le bien-être sont organisées pour le grand public. Pour l’occasion, les commerçants et professionnels locaux proposeront de nombreuses activités pour prendre soin de soi massages, réflexologie faciale et plantaire, soins du visage, kinésiologie, méditation, sylvothérapie, symbionie, dégustations, circuit training pour les petits et les grands… Ainsi que de nombreuses surprises à découvrir sur place ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 11:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

Avenue de la Libération

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est info@niederbronn-les-bains.fr

