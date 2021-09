Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Drôme, Montbrun-les-Bains Week-end mondial du bien-être Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: Drôme

Montbrun-les-Bains

Week-end mondial du bien-être Montbrun-les-Bains, 18 septembre 2021, Montbrun-les-Bains. Week-end mondial du bien-être 2021-09-18 – 2021-09-19

Montbrun-les-Bains Drôme Montbrun-les-Bains Nous participons pour la 2e année au Week-end du bien être mondial ! Grande manifestation qui célèbre à travers le monde le bien-être sous toutes ses formes. Nombreuses activités: visite guidée, nocturne à l’établissement thermal, Qi Gong … montbrun@baronnies-tourisme.com +33 4 75 28 82 49 dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montbrun-les-Bains Autres Lieu Montbrun-les-Bains Adresse Ville Montbrun-les-Bains lieuville 44.17524#5.44341