Week-end mondial du bien-être, 17 septembre 2022, .

Week-end mondial du bien-être

2022-09-17 – 2022-09-18

La station thermale de Niederbronn-les-Bains participe au World Wellness Weekend, un évènement international dédié au bien-être pendant lequel des activités en lien avec le bien-être sont organisées pour le grand public. Pour l’occasion, les commerçants et professionnels locaux proposeront de nombreuses activités pour prendre soin de soi : massages, réflexologie faciale et plantaire, soins du visage, kinésiologie, méditation, sylvothérapie, symbionie, dégustations, circuit training pour les petits et les grands… Ainsi que de nombreuses surprises à découvrir sur place !

Profitez d’un moment de détente près de chez vous !

La station thermale de Niederbronn-les-Bains participe au World Wellness Weekend, un évènement international dédié au bien-être pendant lequel des activités en lien avec le bien-être sont organisées pour le grand public. Pour l’occasion, les commerçants et professionnels locaux proposeront de nombreuses activités pour prendre soin de soi : massages, réflexologie faciale et plantaire, soins du visage, kinésiologie, méditation, sylvothérapie, symbionie, dégustations, circuit training pour les petits et les grands… Ainsi que de nombreuses surprises à découvrir sur place !

dernière mise à jour : 2022-04-22 par