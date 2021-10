Orléans Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Loiret, Orléans WEEK-END MOBE / Spectacle “Gunter et Gunter” Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

WEEK-END MOBE / Spectacle “Gunter et Gunter” Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, 3 octobre 2021, Orléans. WEEK-END MOBE / Spectacle “Gunter et Gunter”

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, le dimanche 3 octobre à 11:00

**WEEK-END MOBE / Spectacle “Gunter et Gunter”** * **Dimanche 03 octobre de 11h à 17h** Vous connaissez déjà les “Men in Black”, mais connaissez-vous “Gunter et Gunter” ? Avec eux, vous êtes bien escortés ! Retrouvez la compagnie Fabrika Pulsion à l’intérieur du MOBE ! En continu / Entrée libre / A l’intérieur du muséum Sans réservation

En continu / Entrée libre / A l’intérieur du muséumSans réservation

Vous connaissez déjà les “Men in Black”, mais connaissez-vous “Gunter et Gunter” ? Avec eux, vous êtes bien escortés ! Retrouvez la compagnie Fabrika Pulsion à l’intérieur du MOBE ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T11:00:00 2021-10-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Orléans