**CONCERT ÉLECTRO-POP AU MOBE !** Pour fêter sa récente réouverture, le MOBE vous invite à un concert dans sa vitrine végétale ! Toukan Toukan c’est un départ en pirogue, un décollage en biplan. On traverse remous et turbulences pop. On s’abadonne à une musique colorée, énergique, entêtante. En concert, le duo déploie sa “pop sans frontières” dans une scénographie organisque, invitant les oreilles et les corps à une transe habitée et lumineuse. **Samedi 2 octobre à partir de 21h** MOBE – Serre végétale Gratuit / Sans réservation / Jauge limitée

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

2021-10-02T21:00:00 2021-10-02T22:30:00

