Week-end Micro-Gaming Maison Folie Moulins, 11 décembre 2021, Lille.

Week-end Micro-Gaming

du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à Maison Folie Moulins

### Le programme **Mini-salon du jeu vidéo au Musée numérique** de 14h à 19h (en continu) Le Musée numérique se transforme en mini salon du jeu vidéo pour votre plus grand plaisir grâce au fonds de la médiathèque de Faubourg de Béthune de Lille et un jeu d’arcade de l’association Atom City. _Tout public_ **Bricolages retro gaming au Mini-Lab** de 14h à 19h (en continu) Pour patienter entre deux parties de jeu vidéo, venez découvrir des coloriages, paper toys et origamis « retro gaming » au Mini-Lab. _Tout public_ **Atelier conception de jeu vidéo 3D** à 14h30 et 16h30 Vous avez toujours voulu concevoir votre propre jeu vidéo ? Venez le concevoir avec Lil@ : La Fabrique d’Univers ! En une heure, vous aurez créé votre jeu avec vos personnages, votre univers et vos règles. _Atelier accessible dès 7 ans_ _Durée : 1h30_

Gratuit

La Micro-Folie vous invite à un week-end spécial jeu vidéo : venez vous tester aux jeux et même en concevoir !

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T19:00:00