Week-end « Ménopause & Nous » Salle des Fêtes – Penne, 2 avril 2022, Penne.

Week-end « Ménopause & Nous »

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Salle des Fêtes – Penne

_Comment habiter nouvellement ce corps qui mue ? Quelles nouvelles peaux à naître sous cette «vieille peau» ? Des ateliers d’expression pour observer, dire, traverser, honorer cette expérience intime et collective qu’est la ménopause. Mettre en mots, en mouvement,du mouvement. Faire corps._ Au fil du week-end, Coralie Neuville, danseuse, Aurore Lerat,comédienne et metteure en scène, et Sarah Turquety, poète,accompagnent, soutiennent, à l’écoute de ce qui est échangé, afin de créer un rapport de confiance. Ainsi peut naître une parole intime, poétique, explosive, humoristique. Théâtre, écriture, danse : trois espaces artistiques pour nourrir la création, se déployer dans son être, faire commun. Ateliers d’écriture, cercle de paroles, improvisations pour partager l’expérience, accueillir ce qui change, s’affirme ; la danse, les pratiques somatiques, pour remettre en circulation, sentir la puissance des appuis, la densité, l’élan commun ; le théâtre pour nourrir la relation à l’espace, affirmer, digérer et traduire les sensations internes de ce nouveau corps de femme. Stage gratuit financé par le soutien de la CAF à l’EVS de familles rurales du causse. Organisé par Familles Rurales du Causse – la Compagnie l’Espante et Sonnets 3 fois. Infos, inscription au 06 42 22 13 66 Amenez de quoi écrire et dessiner, deux repas à partager, une tenue confortable.

Evénement de la commune de Penne

Salle des Fêtes – Penne 81140 Penne Penne Prat Fieyral Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T17:00:00