Week-end méditatif en janvier Espace Beauregard Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Du samedi 20 janvier 2024 au dimanche 21 janvier 2024 :

dimanche

de 11h00 à 13h30

samedi

de 14h00 à 16h00

samedi

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. payant

Selon les cours, différents tarifs : minimum 17€ – maximum 25€.

Des réductions sont accordées selon le budget.

Sur un week-end, profitez de différents ateliers : méditation en Pleine Conscience MBSR – et relaxation méditative Yoga-Nidra. Une opportunité véritable de méditer et de se relaxer en groupe en étant accompagné. Prochains évènements : samedi 20 et dimanche 21 Janvier

SAMEDI 20 Janvier

11h-12h30 : MEDITATION PLEINE CONSCIENCE MBSR en silence – en assise (45 mn en assise silencieuse – puis questions réponses. Les bases sont redonnées en début de cours)

14h-16h : YOGA NIDRA (tous niveaux) – relaxation méditative allongée sans postures : une expérience à relâcher le stress… sans effort

DIMANCHE 21 Janvier

11h-13h30 : MEDITATION PLEINE

CONSCIENCE MBSR selon différentes postures : assise et en mouvements (initiées à partir des pratiques du Programme MBSR réduction du stress)

Vous pouvez vous inscrire sur l’ensemble du WE – ou sur l’atelier qui vous convient selon votre disponibilité.

L’intervenante : Christiane Beaugé est enseignante du Programme MBSR “Réduction du Stress basée sur la Pleine Conscience”. Elle est Sophrologue RNCP et relaxologue diplômée.

N’hésitez pas à consulter le site et à contacter l’organisatrice de ces ateliers.

Espace Beauregard Rue Notre dame de Nazareth 75003 Paris

Contact : http://www.pleineconscience75.com espacebeauregard75@yahoo.fr http://www.pleineconscience75.com

personnel